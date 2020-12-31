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В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm.
Здоровье
31 декабря 2020 г. 08:53
В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm.

сообщает Центральное телевидение Китая.

"Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и ВОЗ.

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