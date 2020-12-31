В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm.

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm.

сообщает Центральное телевидение Китая.

"Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и ВОЗ.