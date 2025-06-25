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В Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса

В Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса В Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса
Здоровье
25 июня 2025 г. 06:19
В Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса

Ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний провинции Юньнань выявили два новых вируса у летучих мышей, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра. Эти патогены могут вызывать тяжелое воспаление головного мозга и респираторные заболевания.

Как передает Report, работа опубликована в журнале PLOS Pathogens.

В рамках четырехлетней работы специалисты исследовали почки 142 летучих мышей десяти видов, собранных в пяти районах Юньнань. С помощью методов высокопроизводительного секвенирования ДНК ученые обнаружили 22 вируса, из которых 20 ранее не были известны науке.

Особую тревогу вызвали два новых вируса из рода Henipavirus — того же, что включает вирусы Нипах и Хендра, известные своей высокой смертностью среди людей. Обнаруженные вирусы найдены у плодоядных летучих мышей, обитающих вблизи фруктовых садов, рядом с человеческими поселениями. Поскольку вирусы этого рода могут передаваться через мочу, исследователи предупреждают о потенциальной опасности заражения через загрязненные плоды.

Кроме вирусов, ученые также выявили новый вид простейших — Klossiella yunnanensis, и две бактериальные разновидности, одна из которых ранее не была известна и получила название Flavobacterium yunnanensis.

Авторы подчеркивают, что исследование впервые позволило описать полные геномы новых вирусов, выявленных в почках летучих мышей в Китае. По их мнению, работа расширяет представление о так называемом "инфектоме" — совокупности всех патогенов, находящихся в организме, — и указывает на необходимость тщательного мониторинга возможных зоо-угроз, особенно в районах, где животные обитают рядом с людьми.

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