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В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19

В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19 В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в воскресенье сообщили о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.
Здравоохранение
26 июля 2020 г. 13:37
В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19

В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в воскресенье сообщили о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, причиной смерти стала другая болезнь.

В целом в Карабахе COVID-19 подтвержден у 212 граждан. Выздоровели 149 пациентов. Скончалась 90-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус, однако смерть наступила от другого заболевания.

На данный момент на изоляции в Карабахе сейчас находятся 125 жителей, проведен 4 691 тест на наличие коронавирусной инфекции.

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