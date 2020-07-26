В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19

В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в воскресенье сообщили о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.

В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в воскресенье сообщили о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, причиной смерти стала другая болезнь.

В целом в Карабахе COVID-19 подтвержден у 212 граждан. Выздоровели 149 пациентов. Скончалась 90-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус, однако смерть наступила от другого заболевания.

На данный момент на изоляции в Карабахе сейчас находятся 125 жителей, проведен 4 691 тест на наличие коронавирусной инфекции.