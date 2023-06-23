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В Карабахе и Восточном Зангезуре создается свободная от ящура зона

В Карабахе и Восточном Зангезуре создается свободная от ящура зона На территории, охватывающей часть Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов (Зангиланский, Губадлинский и Джебраильский районы полностью, Лачинский, Физулинский и Ходжавендский районы частично), начаты процедуры для создания свободной от
Здоровье
23 июня 2023 г. 11:58
В Карабахе и Восточном Зангезуре создается свободная от ящура зона

На территории, охватывающей часть Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов (Зангиланский, Губадлинский и Джебраильский районы полностью, Лачинский, Физулинский и Ходжавендский районы частично), начаты процедуры для создания свободной от ящура зоны.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев сказал на брифинге.

По его словам, для этого совместно с экспертами Всемирной организации по охране здоровья животных и FAO осмотрена территория, обозначены соответствующие границы и исполнительные процедуры: "Наша страна избрана председателем региональной консультационной группы по ящуру на 2023-2026 гг.. Избрание председателем группы по региону, в который входят 14 стран, наряду с тем, что является доверием к нашей стране, также создало условия, чтобы республика в ряде вопросов выступала как организатор и донор".

Напомним, что некоторое время назад была выдвинута инициатива о создании на освобожденных территориях свободной от ящура зоны.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılmasına başlanılıb

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