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В Канаде у человека обнаружили редкий штамм свиного гриппа

В Канаде у человека обнаружили редкий штамм свиного гриппа Редкий штамм свиного гриппа A (H1N2)v обнаружили у больного человека с симптомами сезонного гриппа в канадской провинции Альберта.
Здоровье
5 ноября 2020 г. 01:23
В Канаде у человека обнаружили редкий штамм свиного гриппа

Редкий штамм свиного гриппа A (H1N2)v обнаружили у больного человека с симптомами сезонного гриппа в канадской провинции Альберта.

Как передает Report, об этом со ссылкой на главного представителя минздрава региона Дину Хиншоу сообщил CBC.

По ее словам, штамм был выявлен в середине октября в одном из центральных районов провинции. Больной быстро выздоровел, осложнений у него не было. Хиншоу также отметила, что угрозы распространения вируса нет.

С 2005 года это 27-й выявленный случай в мире и первый в Канаде. Уточняется, что минздрав провинции Альберта продолжает расследование данного дела, выясняются обстоятельства заражения человека.

В конце июня китайские ученые обнаружили ранее неизвестный штамм свиного гриппа, который способен вызвать новую пандемию. Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения полагают, что данный штамм - разновидность евразийского свиного гриппа 2016 года, который похож на птичий грипп.

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