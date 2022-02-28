В каких случаях будет запрещен транзит пищевых и кормовых продуктов через Азербайджан?

В новом законопроекте "О продовольственной безопасности" приведены случаи, при которых транзит пищевой и кормовой продукции через территорию Азербайджана не будет разрешен.

В новом законопроекте "О продовольственной безопасности" приведены случаи, при которых транзит пищевой и кормовой продукции через территорию Азербайджана не будет разрешен.

Как сообщает Report, установленное соответствующим органом исполнительной власти ведомство не будет выдавать разрешение на транзит в следующих случаях:

- при наличии решений о запрете и других ограничительных мерах на ввозимые из иностранных государств пищевые и кормовые продукты в связи с распространением особо опасных болезней человека и животных, вредителей;

- при повреждении таможенных пломб на грузовых транспортных средствах, на которых перевозится продукция;

- в случае непредставления документов (сертификатов) на продукцию в соответствии с рекомендациями международных организаций, участником которых является Азербайджан, или стандартной формы, разработанной в соответствии с международными договорами, участником которых является Азербайджан.

В то же время, когда продовольственные и кормовые товары выгружаются из ввозимого транспортного средства и хранятся на таможенном складе, перегружаются на одно или несколько других транспортных средств, транзит этих товаров должен осуществляться в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что новый законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании парламентского Комитета по аграрной политике 1 марта.