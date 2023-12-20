В Йени клинике планируется проводить операции по пересадке костного мозга

В ближайшие годы в Йени клинике планируется начать проводить операции по пересадке костного мозга.

В ближайшие годы в Йени клинике планируется начать проводить операции по пересадке костного мозга.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов заявил во время выступления на отчетном мероприятии, посвященном 5-летию деятельности организации.

По его словам, более 90% медицинских услуг, входящих в пакет ОМС, оказываются в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB: "Когда ОМС только началось применяться, можно было получить бесплатно 1 829 медицинских услуг, сегодня их количество увеличилось на 81% и достигло 3 315. Из 3 315 медицинских услуг более 90% выполняются в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB”.

Вугар Гурбанов также напомнил, что среди новых добавленных услуг - операции по пересадке почки, печени, костного мозга: “Хотя в настоящее время эти операции в основном выполняются в частных медицинских учреждениях по контракту в рамках обязательного медицинского страхования, в будущем такие операции будут проводиться и в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB. В ближайшие годы в Йени клинике планируется внедрить операцию по пересадке костного мозга. Для этого наши врачи-хирурги уже направлены на обучение в Турцию”.