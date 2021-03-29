В Израиле нашли новый штамм коронавируса

Пока ученые не заметили его влияния на количество заражений или госпитализаций

Биологи выделили новый штамм коронавируса нового типа. Он возник на территории Израиля в конце осени 2020 года и от остальных разновидностей вируса отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, описание вируса ученые опубликовали на medRxiv.

"Штамм P681H начал встречаться в образцах биожидкостей пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре. Эта мутация, предположительно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более стойким к антителам. Предположительно, она не усиливает симптомы инфекции", – пишут исследователи.

Вирусы, как и живые организмы, в ходе развития приобретают множество мутаций. Это позволяет им лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды и бороться с конкурентами. В частности, среди наиболее известных и "успешных" мутаций коронавируса нового типа – британская, южноафриканская и бразильская разновидности, о существовании которых ученые узнали осенью 2020 года. В начале 2021 года эти разновидности начали доминировать во многих странах мира.

При изучении образцов сточных вод биологи под руководством Неты Цукерман из Центральной вирусологической лаборатории Министерства здравоохранения Израиля открыли еще одну такую разновидность. Она начала распространяться по территории страны в конце осени 2020 года.

По словам Цукерман и ее коллег, новая мутация пока не повлияла на количество заражений или частотму госпитализаций ее носителей. Ученые продолжают наблюдать за дальнейшим распространением и накоплением мутаций в геноме этой разновидности.