В Израиле начинается вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет в Израиле начнется 23 ноября, в страну уже доставлены большие объемы детской вакцины.

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет в Израиле начнется 23 ноября, в страну уже доставлены большие объемы детской вакцины.

Как передает Report, с таким заявлением выступил на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

"В последние дни в преддверии кампании по вакцинации детей 5-11 лет, которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку", - распространила высказывания Беннета его канцелярия. Премьер отметил, что детская вакцина Pfizer, которая доставлена в Израиль, "адаптирована именно для детей, доза составляет лишь треть взрослой". "Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна", - заверил Беннет.

14 ноября генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета ведомства начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в конце июня.