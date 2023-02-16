В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей

В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей.

В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в министерстве здравоохранения с находящимся с визитом в Азербайджане известным нейрохирургом, директором отделения нейрохирургии Медицинского центра Университета Сорока в Израиле Микки Гидеоном.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки с Израилем, как и во всех других сферах, является образцовым: “Израиль - одна из стран с высоким уровнем образования и здравоохранения. Мы рады сотрудничеству и взаимодействию наших стран в области высоких технологий в сфере здравоохранения - вирусологии, микробиологии и других областях. Кроме того, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с Израильским Университетом Бен-Гуриона и Медицинским центром Сорока”.

Выразив благодарность за теплый прием, доктор Микки Гидеон подчеркнул, что представленный им медицинский центр заинтересован в сотрудничестве с министерством здравоохранения Азербайджана. Было отмечено, что клиника Сорока является одним из крупнейших лечебно-диагностических центров Израиля. Современное оборудование медицинского центра позволяет диагностировать заболевания на самой ранней стадии, что, в свою очередь, способствует их более точному и эффективному лечению.

В ходе встречи обсуждено создание современных отделений детской реанимации в Азербайджане, стипендиальные программы для азербайджанских врачей в Израиле.