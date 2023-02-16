О нас

В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей

В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей.
Здоровье
16 февраля 2023 г. 14:39
В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей

В Израиле могут быть организованы стипендиальные программы для азербайджанских врачей.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в министерстве здравоохранения с находящимся с визитом в Азербайджане известным нейрохирургом, директором отделения нейрохирургии Медицинского центра Университета Сорока в Израиле Микки Гидеоном.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки с Израилем, как и во всех других сферах, является образцовым: “Израиль - одна из стран с высоким уровнем образования и здравоохранения. Мы рады сотрудничеству и взаимодействию наших стран в области высоких технологий в сфере здравоохранения - вирусологии, микробиологии и других областях. Кроме того, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с Израильским Университетом Бен-Гуриона и Медицинским центром Сорока”.

Выразив благодарность за теплый прием, доктор Микки Гидеон подчеркнул, что представленный им медицинский центр заинтересован в сотрудничестве с министерством здравоохранения Азербайджана. Было отмечено, что клиника Сорока является одним из крупнейших лечебно-диагностических центров Израиля. Современное оборудование медицинского центра позволяет диагностировать заболевания на самой ранней стадии, что, в свою очередь, способствует их более точному и эффективному лечению.

В ходе встречи обсуждено создание современных отделений детской реанимации в Азербайджане, стипендиальные программы для азербайджанских врачей в Израиле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİsraildə azərbaycanlı həkimlər üçün təqaüd proqramları təşkil oluna bilər

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi