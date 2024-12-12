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В Италии впервые в мире пересадили бьющееся сердце

В Италии впервые в мире пересадили бьющееся сердце В итальянском городе Падуя провели первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца.
Здоровье
12 декабря 2024 г. 05:22
В Италии впервые в мире пересадили бьющееся сердце

В итальянском городе Падуя провели первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на больнично-университетское управление города.

В управлении назвали проведенную операцию революцией. С помощью подобной практики врачи смогут улучшить результаты трансплантации сердца и избежать контролируемой остановки органа.

"Таким образом устранятся повреждения от ишемии и реперфузии как в момент забора, так и при трансплантации, и будут обеспечено более быстрое восстановление функций сердца с улучшением послеоперационной производительности сердца", - говорится в сообщении.

По данным больнично-университетского управления Падуи, пациент в настоящее время здоров. Он готовится к выписке.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada dünyada ilk dəfə döyünən ürək transplantasiyası keçirilib

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