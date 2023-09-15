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В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19

В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19 Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны.
Здоровье
15 сентября 2023 г. 21:46
В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В период с 7 по 13 сентября в стране зафиксирована почти 31 тысяча случаев заражения, ранее за аналогичный срок были зарегистрированы 23 тысячи новых больных.

Аналогичным образом вырос коэффициент заражений по отношению к общему населению - за минувшую неделю он дошел до 52 случаев на 100 тысяч жителей.

“Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, соответствующую рамкам на европейском уровне, и начало учебного года на территории страны, предлагается усилить запланированные меры защиты и профилактики, уделяя особое внимание кампании вакцинации” – говорится в документе.

На фоне роста заражений в минувшую пятницу минздрав вновь сделал обязательным тестирование на COVID-19 для поступивших в отделения оперативной медпомощи с соответствующими симптомами. Тест также стал необходим тем, кому приходится переводиться из одного учреждения в другое и для входа в дома по уходу за инвалидами и престарелыми.

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