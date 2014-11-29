В Италии от вакцины гриппа умирают пожилые люди

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Число пожилых людей, скончавшихся на этой неделе в Италии после традиционной прививки против гриппа, увеличилось до восьми человек, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Ранее сообщалось о трех погибших, однако в пятницу стало известно еще о нескольких смертельных случаях, один из которых был зарегистрирован в Тоскане, где во вторник скончался 90-летний мужчина.

Возраст скончавшихся — от 68 до 87 лет. Все погибшие получили вакцину FLUAD в рамках ежегодной кампании по вакцинации против гриппа с 12 по 18 ноября в областях Сицилия и Молизе.

В связи с этим Aifa решило приостановить применение вакцины из тех двух партий, которые использовались в этих регионах. Агентство обнародовало их номера и призвало итальянцев, имеющих упаковки FLUAD, обязательно проверить медикаменты и посоветоваться с лечащим врачом.

В ряде регионов Италии местные власти немедленно начали детальную проверку вакцинации населения против гриппа. Санитарные власти области Лигурия в превентивном порядке приостановили любые прививки FLUAD вплоть до выяснения всех обстоятельств смерти привитых этой вакциной граждан.