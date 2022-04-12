В Италии обнаружен новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса -Xf, совмещающий омикрон-штамм и дельта-штамм, был выделен в итальянской лаборатории

Новый вариант коронавируса -Xf, совмещающий омикрон-штамм и дельта-штамм, был выделен в итальянской лаборатории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам газеты La Repubblica, данный вариант был выявлен у местного инфицированного, который заразился около двух месяцев назад.

Как уточняет издание, пациент в возрасте 50 лет страдал многими патологиями и умер, однако по словам возглавляющего лабораторию микробиолога Витторио Самбри, причиной смерти не был новый вариант коронавируса.

Так, данный вариант до сих пор не регистрировался в Италии, хотя уже встречался в Великобритании.