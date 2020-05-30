В исправительных и военных учреждениях эпидемиологическая ситуация стабильная

«Эпидемиологическая ситуация в военных и исправительных учреждениях - стабильная».
Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
«Эпидемиологическая ситуация в военных и исправительных учреждениях - стабильная».
Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
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