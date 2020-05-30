В исправительных и военных учреждениях эпидемиологическая ситуация стабильная

В исправительных и военных учреждениях эпидемиологическая ситуация ста

30 мая, 2020 02:20

https://report.az/storage/news/1f41df2c65a82549ce3c689adca9ff51/df08f1d4-78bf-4d67-ae53-b6f3520143ed_292.jpg «Эпидемиологическая ситуация в военных и исправительных учреждениях - стабильная». Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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