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В исправительных и военных учреждениях эпидемиологическая ситуация стабильная

В исправительных и военных учреждениях эпидемиологическая ситуация ста

«Эпидемиологическая ситуация в военных и исправительных учреждениях - стабильная».

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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