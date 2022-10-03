В Испании выявили случай заражения человека птичьим гриппом

Работник птицефермы в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча заразился птичьим гриппом.

Работник птицефермы в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча заразился птичьим гриппом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Diario.

По ее информации, речь идет о штамме H5N1. Это первый случай, выявленный в Испании, и второй в Европе после того, как в декабре прошлого года в Соединенном Королевстве был выявлен еще один инфицированный. Издание уточняет, что ситуация не вызывает беспокойства у местных властей. Сейчас тест на грипп у заболевшего в Испании уже показывает отрицательный результат.

Отмечается, что в первой половине сентября текущего года министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа типа H5N1 на ферме в провинции Гвадалахара. Вскоре в соседнем хозяйстве по разведению птиц была зарегистрирована еще одна вспышка.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей неопасно.