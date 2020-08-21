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В Испании из-за вспышки вируса лихорадки умер первый пациент

В Испании из-за вспышки вируса лихорадки умер первый пациент Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) умер из-за вируса лихорадки Западного Нила.
Здоровье
21 августа 2020 г. 02:19
В Испании из-за вспышки вируса лихорадки умер первый пациент

Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) умер из-за вируса лихорадки Западного Нила.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, 77-летний мужчина из населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио стал первой жертвой вируса, вспышка которого была зафиксирована в провинции. Умерший несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Заболевание в Андалусии уже затронула 35 человек, из них 32 были госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего переносчиками заболевания являются комары.

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