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В Исмаиллинском районе предотвратили продажу 210 кг непригодного для употребления мяса

В Исмаиллинском районе предотвратили продажу 210 кг непригодного для употребления мяса В Исмаиллы предотвращен сбыт 210 кг непригодной для употребления конины.
Здоровье
14 октября 2022 г. 17:40
В Исмаиллинском районе предотвратили продажу 210 кг непригодного для употребления мяса

В Исмаиллы предотвращен сбыт 210 кг непригодной для употребления конины.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Агентства совместно с сотрудниками районного отдела полиции, во дворе частного жилого дома, принадлежащего гражданину Зилиеву Вугару Тяшкилат оглу в селе Юхарыбаш Исмаиллинского района, обнаружены туши лошадей общим весом 210 кг . В результате предварительного расследования установлено, что обнаруженное мясо является непригодным для употребления. В соответствии с законодательством, изъятые образцы направлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

"АПБА еще раз призывает лиц, занимающихся незаконной деятельностью по забою животных, соблюдать требования законодательства и избегать незаконной деятельности", отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda can verən atları kəsən şəxs ifşa edilib

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