В Ирландии рекомендовали возобновить вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.
"Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении NIAC, распространенном в пятницу.
Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях, связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.