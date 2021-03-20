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В Ирландии рекомендовали возобновить вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca

В Ирландии рекомендовали возобновить вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.
Здоровье
20 марта 2021 г. 06:46
В Ирландии рекомендовали возобновить вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении NIAC, распространенном в пятницу.

"Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении NIAC, распространенном в пятницу.

Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях, связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.

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