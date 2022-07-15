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В ИПБА прошла встреча с гендиректором Продовольственной и ветеринарной службы Латвии

В ИПБА прошла встреча с гендиректором Продовольственной и ветеринарной службы Латвии В Азербайджанском институте продовольственной безопасности (ИПБА) состоялась встреча с генеральным директором Продовольственной и ветеринарной службы Латвии Марисом Балодисом.
Здоровье
15 июля 2022 г. 12:57
В ИПБА прошла встреча с гендиректором Продовольственной и ветеринарной службы Латвии

В Азербайджанском институте продовольственной безопасности (ИПБА) состоялась встреча с генеральным директором Продовольственной и ветеринарной службы Латвии Марисом Балодисом.

Как сообщает Report, М.Балодису была предоставлена обширная информация о деятельности лабораторий при ИПБА, сотрудничестве с международными организациями, материально-технической базе.

Далее были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес и касающиеся текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, здоровья животных и растений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Latvia mull cooperation in food safety
Версия на азербайджанском языке ФотоAQTİ-də Latviyanın Qida və Baytarlıq Xidmətinin baş direktoru ilə görüş keçirilib

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