В Институт травматологии и ортопедии поступило 7 человек с травмами в результате падения

Главный травматолог предупредил население

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии поступило 7 человек с травмами, полученными в результате падения из-за сильного снегопада и гололедицы в Баку.

Об этом сообщил Report директор института, главный травматолог Азербайджана Вагиф Вердиев.

По его словам, трое пострадавших поступили с переломами, трое - с ушибами и еще один получил легкую травму: “Двое поступили из Ясамальского района”.

Он также не исключил, что в течение дня количество поступивших в больницу с травмами может увеличиться.

Главный травматолог призвал население быть внимательными в такую погоду, переходить дорогу только на светофоре: “Пожилым людям не следует выходить из дома. Кроме того, целесообразно пользоваться подземными переходами или помощью других людей при переходе дороги”.

Главврач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев сообщил Report, что пока к ним не обращались с травмами из-за наблюдаемых погодных условий.