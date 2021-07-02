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В Индонезии началась вакцинация против COVID-19 детей от 12 лет

В Индонезии началась вакцинация против COVID-19 детей от 12 лет Вакцинация детей от 12 лет стартовала в Индонезии на фоне новой вспышки коронавируса и всплеска числа инфицированных среди несовершеннолетних.
Здоровье
2 июля 2021 г. 08:53
В Индонезии началась вакцинация против COVID-19 детей от 12 лет

Вакцинация детей от 12 лет стартовала в Индонезии на фоне новой вспышки коронавируса и всплеска числа инфицированных среди несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом пишет газета The Straits Times.

Первыми прививки производства китайской компании Sinovac получат юные жители столицы.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что к этой программе планируется привлечь примерно 1,3 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Всего же в стране, по данным минздрава, вакцину должны получить от 24 млн до 27 млн несовершеннолетних.

По данным Индонезийского педиатрического общества, за последний месяц число инфицированных детей выросло в три раза. Если в мае в неделю в среднем фиксировалось около 2 тыс. заболевших, то к концу июня уже 6 тыс. На данный момент примерно 15 процентов от общего числа зараженных коронавирусом - несовершеннолетние. Кроме того, почти в два раза выросла детская смертность от осложнений, вызванных COVID-19, при этом большинство - дети не старше 5 лет.

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Версия на английском языке Indonesia begins vaccination of young people aged 12 to 17

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