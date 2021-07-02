В Индонезии началась вакцинация против COVID-19 детей от 12 лет

Вакцинация детей от 12 лет стартовала в Индонезии на фоне новой вспышки коронавируса и всплеска числа инфицированных среди несовершеннолетних.

Вакцинация детей от 12 лет стартовала в Индонезии на фоне новой вспышки коронавируса и всплеска числа инфицированных среди несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом пишет газета The Straits Times .

Первыми прививки производства китайской компании Sinovac получат юные жители столицы.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что к этой программе планируется привлечь примерно 1,3 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Всего же в стране, по данным минздрава, вакцину должны получить от 24 млн до 27 млн несовершеннолетних.

По данным Индонезийского педиатрического общества, за последний месяц число инфицированных детей выросло в три раза. Если в мае в неделю в среднем фиксировалось около 2 тыс. заболевших, то к концу июня уже 6 тыс. На данный момент примерно 15 процентов от общего числа зараженных коронавирусом - несовершеннолетние. Кроме того, почти в два раза выросла детская смертность от осложнений, вызванных COVID-19, при этом большинство - дети не старше 5 лет.