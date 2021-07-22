В Индии у выздоровевших от COVID-19 отметили случаи поражения печени

Медики в Индии сообщают, что у пациентов с COVID-19, получавших стероиды, после выздоровления от инфекции все чаще выявляются необычно большие и множественные абсцессы печени.

Медики в Индии отмечают, что у пациентов с COVID-19, получавших стероиды, после выздоровления от инфекции все чаще выявляются необычно большие и множественные абсцессы печени.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV , об этом сообщили журналистам врачи из клиники Ganga Ram Hospital в Дели.

"Во время второй волны COVID-19 в апреле - мае 2021 года у ряда пациентов с коронавирусной инфекцией появились некоторые необычные проявления. Мы впервые за последние два месяца увидели нетипично большие и множественные абсцессы печени у четырнадцати пациентов после выздоровления от COVID-19", - приводит телеканал слова врача из этой клиники профессора Анила Ароры.

Врач отметил, что абсцесс печени (образование гноя в органе) обычно вызывается паразитами, которые попадают в организм через зараженную пищу и воду. Но на этот раз болезнь выявлялась у пациентов в течение 22 дней после выздоровления от COVID-19 - у них образовывались большие полости в печени, заполнение гноем, требующие дренирования и госпитализации. 13 из 14 пациентов были успешно вылечены, в то время как один пациент с множественными большими абсцессами умер.

"Мы полагаем, что подавление иммунитета инфекцией COVID-19 наряду с использованием стероидов для лечения инфекции, вероятно, привели к развитию множественных и больших абсцессов в печени", - добавил профессор. Он призывает медиков внимательно относиться к жалобам на боли в правом боку от тех пациентов, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию.