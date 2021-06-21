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В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса

В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, получившим название "дельта плюс" (B.1.617.2.1).
Здоровье
21 июня 2021 г. 02:29
В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма коронавируса, получившим название "дельта плюс" (B.1.617.2.1).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом телеканалу India TV сказал глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т.П. Лахан

"Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов", - заявил Т.П. Лахан.

Пять случаев заражения новым штаммом зафиксировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали зоны сдерживания и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.

Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. По данным местных врачей, эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.

Ранее были обнаружены три подвида этого штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

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