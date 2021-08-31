В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни

Неизвестная вирусная лихорадка, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары.

Неизвестная вирусная лихорадка, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары.

Как передает Report со ссылкой на телеканал India TV , так считают власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка заболевания.

"Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы - лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения", - заявил заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад.

Ранее представители местных властей сообщили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей.