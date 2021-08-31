В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни

Неизвестная вирусная лихорадка, унесшая в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
"Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы - лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения", - заявил заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад.
Ранее представители местных властей сообщили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей.