В импортируемых из России в Азербайджан семенах подсолнечника обнаружен микотоксин

В семенах подсолнечника, ввезенных из России в Азербайджан, выявлен опасный микотоксин.

В семенах подсолнечника, ввезенных из России в Азербайджан, выявлен опасный микотоксин.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в 20 тоннах семян подсолнечника производства ООО “Даркуш Агро”, импортируемых из России ООО Seyfi 22, в результате анализов образцов, взятых сотрудниками агентства, был обнаружен афлатоксин B1.

По данному факту в соответствии с законодательством приняты соответствующие меры.

"Также был введен временный запрет на импорт данного продукта в нашу республику, и соответствующее уведомление было направлено в соответствующий орган страны - экспортера", - отмечается в сообщении.