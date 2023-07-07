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В импортируемых из России в Азербайджан семенах подсолнечника обнаружен микотоксин 

В импортируемых из России в Азербайджан семенах подсолнечника обнаружен микотоксин  В семенах подсолнечника, ввезенных из России в Азербайджан, выявлен опасный микотоксин.
Здоровье
7 июля 2023 г. 10:11
В импортируемых из России в Азербайджан семенах подсолнечника обнаружен микотоксин 

В семенах подсолнечника, ввезенных из России в Азербайджан, выявлен опасный микотоксин.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в 20 тоннах семян подсолнечника производства ООО “Даркуш Агро”, импортируемых из России ООО Seyfi 22, в результате анализов образцов, взятых сотрудниками агентства, был обнаружен афлатоксин B1.

По данному факту в соответствии с законодательством приняты соответствующие меры.

"Также был введен временный запрет на импорт данного продукта в нашу республику, и соответствующее уведомление было направлено в соответствующий орган страны - экспортера", - отмечается в сообщении.

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