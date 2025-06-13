В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие

В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие.

В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В рамках контрольных мероприятий исследовано 144 кг йодированной соли, произведенной предприятием Italkali, импортированной из Италии ООО Vertex Commerce, и 2100 кг йодированной соли, произведенной предприятием Şifay Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, импортированной из Турции физическим лицом Ибишем Гасымовым. Количество йода в продукции оказалось ниже нормы.

По факту принято решение в соответствии с законодательством, партия продукции уничтожена.