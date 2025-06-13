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В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие

В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие.
Здоровье
13 июня 2025 г. 10:22
В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие

В импортируемой в Азербайджан соли выявлено несоответствие.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В рамках контрольных мероприятий исследовано 144 кг йодированной соли, произведенной предприятием Italkali, импортированной из Италии ООО Vertex Commerce, и 2100 кг йодированной соли, произведенной предприятием Şifay Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, импортированной из Турции физическим лицом Ибишем Гасымовым. Количество йода в продукции оказалось ниже нормы.

По факту принято решение в соответствии с законодательством, партия продукции уничтожена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana gətirilən duz məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

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