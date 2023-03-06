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В импортированном в Азербайджан из Ирана перце обнаружен вирус

В импортированном в Азербайджан из Ирана перце обнаружен вирус В импортированном в Азербайджан из Ирана перце обнаружен вирус.
Здоровье
6 марта 2023 г. 16:23
В импортированном в Азербайджан из Ирана перце обнаружен вирус

В импортированном в Азербайджан из Ирана перце обнаружен вирус.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В результате лабораторных исследований образцов перца, взятых из 7 425 кг продукции, принадлежащей ООО Ballı Store, и 6 010 кг, принадлежащих ООО Amotrade, был выявлен карантинный вредный организм - вирус бурой морщинистости плодов (ToBRFV).

По факту приняты решения об отказе в выдаче сертификата продбезопасности и об изъятии продукции с таможенной территории или ее уничтожении. Продукция была уничтожена на полигоне Гызылдаг в Гарадагском районе.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana gətirilən 13 ton bibərdə zərərli orqanizm aşkarlanıb

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