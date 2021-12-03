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В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен опасный вредитель

В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен опасный вредитель Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики осмотрели партию продовольственного картофеля общим весом 23,6 тонны, импортированного в страну юридическим лицом ООО "AGR GROUP" из Исламской Республики Иран.
Здоровье
3 декабря 2021 г. 10:55
В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен опасный вредитель

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики осмотрели партию продовольственного картофеля общим весом 23,6 тонны, импортированного в страну юридическим лицом ООО "AGR GROUP" из Исламской Республики Иран.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе осмотра отобранные образцы картофеля были направлены на экспертизу в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

В результате исследований в образцах был обнаружен опасный вредитель "Ralstonia solanacearum".

Партию продовольственного картофеля общим весом 23,6 тонны, непригодного для использования, было решено вернуть обратно в Иран.

Агентство продолжает мероприятия по контролю за качеством импортируемой в страну продукции.

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Версия на английском языке Rot disease found in potato imported from Iran 
Версия на азербайджанском языке İrandan gətirilən ərzaqlıq kartofda karantin tətbiq edilən zərərverici aşkar olunub

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