В Хырдалане обнаружен подпольный цех по фасовке поддельного меда

Разбирательства продолжаются

На основе обращения, поступившего в "call-центр - 1003" Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, было выявлено, что в доме, принадлежащем физическому лицу Исмайлову Арифу Орудж оглу и находящемуся по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, проспект Г.Алиева, ул. М.А.Сабира, поворот 1, дом 9, незаконно фасуют поддельный мед под торговой маркой "Дашкесанский мед".

Как передает Report, сотрудники агентства осмотрели названный адрес, выяснили, что мед расфасовывается во дворе жилого дома без соблюдения санитарных норм и правил, мер гигиены и выставляется на продажу.

Образцы разливаемого меда были изъяты для проведения лабораторных анализов в соответствующей лаборатории Института продбезопасности Азербайджана.

В соответствии с требованиями законодательства и технико-правовых нормативных актов деятельность участка по разливу меда была ограничена. Разбирательства продолжаются.

АПБА продолжает последовательные меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасными продуктами питания и впредь будет решительно пресекать незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.