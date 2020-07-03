В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели рейд

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейд в целом на 231 объекте, действующих в Баку и регионах, в том числе 60 объектах общественного питания, 171 продуктовом магазине.

Как сообщили Report в АПБА, субъектам предпринимательства разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и просветительские рекомендации.

На 84 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут продолжать проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, будут приняты самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.