В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах

Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды на 222 объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 42 объектах общественного питания, 180 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, на 75 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, принимать самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.