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В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах

В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов
Здравоохранение
18 июля 2020 г. 16:35
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды на 222  объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 42 объектах общественного питания, 180 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, на 75 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, принимать самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке AQTA 75 obyektdə qayda pozuntusu aşkarladı

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