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В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения

В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения.
Здоровье
27 сентября 2023 г. 11:11
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения

В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 1 гражданское лицо, еще 511 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения Азербайджана.

В результате успешных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен.

В ходе антитеррористических мероприятий шехидами стали 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Из военнослужащих-шехидов 180 являются военнослужащими Министерства обороны, 12 - Министерства внутренних дел, один является гражданским лицом.

Личность 11 человек будет установлена после проведения судебно-генетических экспертиз.

В результате антитеррористических мероприятий 511 азербайджанских военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения.

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Версия на английском языке Ministry: 192 servicemen, 1 civilian were martyred and 511 servicemen were injured in anti-terror measures
Версия на азербайджанском языке Antiterror tədbirlərində 192 hərbçi, 1 mülki şəxs şəhid olub, 511 hərbçi yaralanıb

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