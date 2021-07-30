В Хатаинском районе выявили антисанитарию в пунктах забоя скота

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с местными исполнительными органами провели в Хатаинском районе Баку осмотр мест убоя животных и продажи мяса.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с местными исполнительными органами провели в Хатаинском районе Баку осмотр мест убоя животных и продажи мяса.

Как сообщили Report в АПБА, во время проверки в Хатаинском районе, на улице М.Рустамова были выявлены пункты, где убой животных и реализация мяса осуществлялись в антисанитарных условиях и без проведения ветеринарной экспертизы.

В связи с выявленными недочетами приняты меры в соответствии с законодательством, сотрудники местных исполнительных органов демонтировали железные конструкции, используемые при убое животных без соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

Сотрудники агентства информировали лиц, занимающихся убоем, что они могут осуществлять убой животных в централизованных, современных пунктах убоя.