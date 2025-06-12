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В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан

В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан
Здоровье
12 июня 2025 г. 15:13
В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения.

Как сообщили Report в министерстве, очередное подобное мероприятие состоялось 11-12 июня.

В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги населению города Ханкенди и Ходжалинского района.

Артрологи, неврологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, физиотерапевты-реабилитологи и медсестры в специально оборудованной мобильной клинике института обследовали около 200 граждан.

По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi və Xocalıda 200-ə yaxın vətəndaş müayinələrdən keçirilib

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