В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения.
Как сообщили Report в министерстве, очередное подобное мероприятие состоялось 11-12 июня.
В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги населению города Ханкенди и Ходжалинского района.
Артрологи, неврологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, физиотерапевты-реабилитологи и медсестры в специально оборудованной мобильной клинике института обследовали около 200 граждан.
По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.