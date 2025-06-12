В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан

В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан

В Ханкенди и Ходжалы прошли обследование около 200 граждан

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Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения. Как сообщили Report в министерстве, очередное подобное мероприятие состоялось 11-12 июня. В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги населению города Ханкенди и Ходжалинского района. Артрологи, неврологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, физиотерапевты-реабилитологи и медсестры в специально оборудованной мобильной клинике института обследовали около 200 граждан. По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. Подпишитесь на наш Telegram канал