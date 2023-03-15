В Гянджинском военном госпитале прошло просветительское мероприятие по ОМС

В военном госпитале города Гянджи состоялось просветительское мероприятие по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

В военном госпитале города Гянджи состоялось просветительское мероприятие по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, начальник госпиталя, полковник медицинской службы Гусейн Гачаев отметил, что под руководством главы государства в области медицины были проведены успешные реформы, предприняты важные шаги по внедрению системы обязательного медицинского страхования.

Он назвал введение обязательного медицинского страхования продолжением успешных реформ в сфере здравоохранения. Полковник подчеркнул, что данная система будет способствовать развитию системы здравоохранения в стране.