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В Гянджинском военном госпитале прошло просветительское мероприятие по ОМС

В Гянджинском военном госпитале прошло просветительское мероприятие по ОМС В военном госпитале города Гянджи состоялось просветительское мероприятие по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Здоровье
15 марта 2023 г. 14:52
В Гянджинском военном госпитале прошло просветительское мероприятие по ОМС

В военном госпитале города Гянджи состоялось просветительское мероприятие по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, начальник госпиталя, полковник медицинской службы Гусейн Гачаев отметил, что под руководством главы государства в области медицины были проведены успешные реформы, предприняты важные шаги по внедрению системы обязательного медицинского страхования.

Он назвал введение обязательного медицинского страхования продолжением успешных реформ в сфере здравоохранения. Полковник подчеркнул, что данная система будет способствовать развитию системы здравоохранения в стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncə Hərbi Hospitalında icbari tibbi sığorta ilə bağlı maarifləndirici tədbir keçirilib

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