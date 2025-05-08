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В Гяндже выявлено подпольное производство суррогатного алкоголя

В Гяндже выявлено подпольное производство суррогатного алкоголя В одном из жилых домов в Гяндже выявлено незаконное производство поддельных алкогольных напитков.
Здоровье
8 мая 2025 г. 10:32
В Гяндже выявлено подпольное производство суррогатного алкоголя

В одном из жилых домов в Гяндже выявлено незаконное производство поддельных алкогольных напитков.

Как сообщает Report, рейд был проведен сотрудниками Агентства продовольственной безопасности и полиции города на основании полученной информации.

Проверка прошла в доме жительницы Эсмер Фитури на улице М.Э.Сабира.

В ходе осмотра установлено, что в бутылки с различными товарными наименованиями вручную разливались фальсифицированные спиртные напитки. Изъяты десятки бутылок под брендами "Banketnaya Yubiley", "Organic Line", "Banketnaya", "Старый Доктор", а также пластиковая емкость с 25 литрами водно-спиртовой смеси и упаковочные материалы.

По факту проводятся лабораторные исследования и необходимые меры в рамках законодательства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə yaşayış evində saxta alkoqollu içkilərin istehsal edildiyi müəyyənləşib

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