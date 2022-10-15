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В Губе организована медицинская акция для семей шехидов и ветеранов

В Губе организована медицинская акция для семей шехидов и ветеранов В северном регионе Азербайджана проведен медосмотр членов семей шехидов и ветеранов.
Здоровье
15 октября 2022 г. 17:43
В Губе организована медицинская акция для семей шехидов и ветеранов

В северном регионе Азербайджана проведен медосмотр членов семей шехидов и ветеранов.

Как сообщает северное бюро Report, по инициативе Госагентства по обязательному медстрахованию, Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, Исполнительной власти Губинского района, Научно-исследовательского института кардиологии и Губинской районной центральной больницы проведена очередная медицинская акция.

В ходе мероприятия более 150 граждан, проживающих в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах и относящихся к указанным уязвимым категориям, прошли кардиологическое, эндокринологическое, электрокардиографическое, эхокардиографическое, ультразвуковое и неврологическое обследование.

В соответствии с результатами обследований больным было назначено соответствующее лечение, при обнаружении иных патологий они были направлены в специализированные медучреждения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada şəhid ailələri və qazilər üçün tibbi aksiya təşkil edilib

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