Завотделом "Семашко": В Грузии не было летальных исходов именно от "свиного гриппа"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "В Грузии не было летальных исходов именно от "свиного гриппа". Причиной смерти этих людей было осложнение после заражения возбудителями стафилококкового типа".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий инфекционным приемным отделением ("Семашко") Махир Рагимов.

Он сказал, что все гриппы имеют один вид. Названия гриппов различаются по месту заражения: "Грипп обычно передается воздушно-капельным путем. В связи с сезонным гриппом имеется вакцина. Она помогает предотвратить другие гриппы. Что касается путей защиты от гриппа, нужно сохранять сильной иммунную систему. Нужно отдавать предпочтение приему пищи, имеющей в составе витамин С".