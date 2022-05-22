В Греции выявили первый возможный случай оспы обезьян у человека

Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY) сообщила в субботу, что в стране выявлен первый возможный случай оспы обезьян у человека, ожидаются результаты лабораторных исследований.

В Греции выявлен первый возможный случай оспы обезьян у человека, ожидаются результаты лабораторных исследований.

Как передает Report, об этом заявляет Национальная организация общественного здравоохранения страны (EODY).

"Изучается первый возможный случай оспы обезьян в Греции. Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттикон", где они находятся в палатах с отрицательным давлением. EODY получила образцы для исследования, они отправлены в специализированную лабораторию, результаты будут в понедельник", - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечала, что на настоящий момент подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян, еще по 50 специалисты проводят расследование. В ВОЗ подчеркнули, что "недавние вспышки, о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными".