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В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека

В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован в Греции.
Здоровье
9 июня 2022 г. 02:48
В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован в Греции.

Как передает Report со ссылкой на Newsit.gr, об этом говорится в распространенном сообщении Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY).

По ее данным, этот случай зарегистрирован в среду в больнице "Андреас Сигрос". "Речь идет о мужчине, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, был положительным, анализ был затем отправлен в лабораторию микробиологии медицинского факультета Салоникского университета имени Аристотеля, и теперь оттуда ожидается геномное подтверждение вируса оспы обезьян", - приводит заявление ведомства новостной портал. Больной госпитализирован в стабильном состоянии, отметила организация.

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