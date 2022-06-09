В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован в Греции.

Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован в Греции.

Как передает Report со ссылкой на Newsit.gr , об этом говорится в распространенном сообщении Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY).

По ее данным, этот случай зарегистрирован в среду в больнице "Андреас Сигрос". "Речь идет о мужчине, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, был положительным, анализ был затем отправлен в лабораторию микробиологии медицинского факультета Салоникского университета имени Аристотеля, и теперь оттуда ожидается геномное подтверждение вируса оспы обезьян", - приводит заявление ведомства новостной портал. Больной госпитализирован в стабильном состоянии, отметила организация.