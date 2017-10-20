В государственном бюджете на будущий год 740 млн манатов выделено сфере здравоохранения

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете на 2018 год 740 млн манатов выделено сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, это отражено в проекте по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2018 год.

В проекте отмечается, что доля этих трат в расходах госбюджета составит 3,5%.

Из этих средств 348,7 млн манатов или 47,1%, потратят на содержание больниц, 109,7 млн манатов или 14,8% - содержание поликлиник и амбулаторий, 270,7 млн манатов или 36,5% - на другие траты в сфере здравоохранения, 11,7 млн манатов или 1,6% - прикладные исследования и другие услуги в сфере здравоохранения.