О нас

В госбюджете Азербайджана на медуслуги для онкобольных предусмотрели 60 млн манатов  

В госбюджете Азербайджана на медуслуги для онкобольных предусмотрели 60 млн манатов   09:44
Здоровье
18 ноября 2024 г. 11:40
В госбюджете Азербайджана на медуслуги для онкобольных предусмотрели 60 млн манатов  

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено выделение 60,4 млн манатов для улучшения лечения и повышения качества услуг, оказываемых онкологическим больным.

Как сообщает Report, эта сумма на 10,3 млн манатов или 21,1% превышает объем средств, предусмотренных на лечение онкологических заболеваний в 2024 году.

Из общего объема расходов 58,9 млн манатов направят на нужды Онкологического центра. Эти средства будут использованы для лечения и реабилитации пациентов, обеспечения их лекарственными препаратами, а также укрепления материально-технической базы.

Дополнительно 1,5 млн манатов выделят Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета.

Увеличение финансирования направлено на совершенствование диагностики, лучевой терапии, хирургических услуг и улучшение обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Onkoloji xəstələrə xidmətlə bağlı dövlət büdcəsindən 60,4 milyon manat ayrılacaq

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:13
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
12 ноября 2024 г. 11:58
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi