В госбюджете Азербайджана на медуслуги для онкобольных предусмотрели 60 млн манатов  

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено выделение 60,4 млн манатов для улучшения лечения и повышения качества услуг, оказываемых онкологическим больным.
Как сообщает Report, эта сумма на 10,3 млн манатов или 21,1% превышает объем средств, предусмотренных на лечение онкологических заболеваний в 2024 году.
Из общего объема расходов 58,9 млн манатов направят на нужды Онкологического центра. Эти средства будут использованы для лечения и реабилитации пациентов, обеспечения их лекарственными препаратами, а также укрепления материально-технической базы.
Дополнительно 1,5 млн манатов выделят Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета.
Увеличение финансирования направлено на совершенствование диагностики, лучевой терапии, хирургических услуг и улучшение обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.