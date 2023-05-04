В городе Губадлы состоялась церемония закладки фундамента здания центральной больницы на 91 койку

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента здания центральной больницы на 91 койку в городе Губадлы.

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента здания центральной больницы на 91 койку в городе Губадлы.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проекте здания больницы.

Было отмечено, что медицинское учреждение, которое планируется построить на территории площадью свыше 4,5 гектара, будет состоять из административного здания, участков стационарного и амбулаторного обслуживания. На участке стационарного обслуживания будут функционировать приемное, терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, родильное, гинекологическое отделения, отделения инфекционных болезней, анестезии и реанимации, гемодиализа. А участок амбулаторного обслуживания больницы будет состоять из консультативной, детской поликлиник, отделений лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, лаборатории клинической диагностики.

Лечебное заведение будет оснащено медицинским оборудованием, отвечающим самым современным требованиям, в том числе компьютерным и магнитно-резонансным томографами, ангиографическим аппаратом и пр.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент здания больницы.