Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Гонконге зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом H7N9, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, инфицирована 68-летняя женщина. Как установили медики, незадолго до этого она совершила поездку в расположенный рядом мегаполис Шэньчжэнь, где употребляла в пищу курятину. Сразу после возвращения в Гонконг ее состояние резко ухудшилось, повысилась температура. В настоящее время женщина госпитализирована.

Последняя вспышка заболевания в этом специальном административном районе КНР произошла в декабре прошлого года и продлилась до апреля текущего года. Тогда в Гонконге было зафиксировано десять случаев заражения человека штаммом H7N9, три из них закончились летальным исходом.