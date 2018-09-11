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    В Главное управление здравоохранения города Баку назначен новый начальник

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сменен начальник Главного управления здравоохранения города Баку. 

    Как сообщает Report, работавшая начальником управления с 2012 года Эльмира Алиева 4 сентября была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

    Начальник пресс-службы министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров подтвердил Report этот факт и отметил, что на указанную должность назначена Нелли Веисова, занимавшая до этого должность заместителя главврача в поликлинике №5. 

    Отметим, что первым информацию об освобождении Эльмиры Алиевой от  занимаемой должности распространил сайт open.az. 

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