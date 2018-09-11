В Главное управление здравоохранения города Баку назначен новый начальник

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сменен начальник Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает Report, работавшая начальником управления с 2012 года Эльмира Алиева 4 сентября была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Начальник пресс-службы министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров подтвердил Report этот факт и отметил, что на указанную должность назначена Нелли Веисова, занимавшая до этого должность заместителя главврача в поликлинике №5.

Отметим, что первым информацию об освобождении Эльмиры Алиевой от занимаемой должности распространил сайт open.az.