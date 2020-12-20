О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса

В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий.
Здоровье
20 декабря 2020 г. 18:38
В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса

Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий.

Как передает Report со ссылкой на портал RND, об этом рассказал эксперт Социал-Демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах.

Как отметил Лаутербах, во-первых, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых, — к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.

"Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается", — пояснил специалист.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что тот же штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки выявили 2961 случай коронавируса
В Азербайджане за сутки выявили 2961 случай коронавируса
20 декабря 2020 г. 16:35
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
20 декабря 2020 г. 08:37
Специалисты о пользе воды с лимоном
Специалисты о пользе воды с лимоном
20 декабря 2020 г. 07:58
Ветеринар рассказала о проявлении коронавируса у домашних животных
Ветеринар рассказала о проявлении коронавируса у домашних животных
20 декабря 2020 г. 05:38
За сутки в мире зарегистрировали более 700 тыс. случаев заражения COVID-19
За сутки в мире зарегистрировали более 700 тыс. случаев заражения COVID-19
20 декабря 2020 г. 00:11
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
19 декабря 2020 г. 23:22
Ученые рассказали о неожиданном способе продлить жизнь
Ученые рассказали о неожиданном способе продлить жизнь
19 декабря 2020 г. 19:06
В Азербайджане от коронавируса умерло еще 42 человека
В Азербайджане от коронавируса умерло еще 42 человека
19 декабря 2020 г. 16:07
TƏBİB о продаже пакета лекарств от коронавируса
TƏBİB о продаже пакета лекарств от коронавируса
19 декабря 2020 г. 15:08
Ученые прокомментировали данные о новом типе коронавируса из ЮАР
Ученые прокомментировали данные о новом типе коронавируса из ЮАР
19 декабря 2020 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi