В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса

Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий.

Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий.

Как передает Report со ссылкой на портал RND, об этом рассказал эксперт Социал-Демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах.

Как отметил Лаутербах, во-первых, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых, — к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.

"Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается", — пояснил специалист.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что тот же штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.