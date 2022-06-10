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В Германии ожидают новую волну коронавируса

В Германии ожидают новую волну коронавируса В Германии готовятся к новой волне коронавируса осенью. Совет экспертов при бундестаге подготовил три сценария развития пандемии.
Здоровье
10 июня 2022 г. 12:50
В Германии ожидают новую волну коронавируса

В Германии готовятся к новой волне коронавируса осенью. Совет экспертов при бундестаге подготовил три сценария развития пандемии.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его мнению, наиболее вероятным на сегодняшний день представляется вариант, при котором удастся избежать серьезного всплеска заболеваемости и соответствующих ограничений. Вместе с тем, отметил он, необходимо быть подготовленными и к появлению новых штаммов коронавируса, которые могут оказаться заразнее и опаснее.

К сентябрю, рассчитывает министр, в Германии будет применяться вакцина, приспособленная под "омикрон"-штамм. Соответствующие разработки представлены компаниями Moderna и BioNTech.

Заболеваемость коронавирусом в Германии в последние дни возросла. Семидневный коэффициент заражаемости на утро 9 июня составил 276,9 случая на 100 тыс. жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха. За сутки в Германии зарегистрировано 77 636 новых случаев заражений и 90 летальных исходов.

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Версия на английском языке Germany braces for new coronavirus wave

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