В Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья

В Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья.

В Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Центр семейного здоровья создан согласно приказу исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова как структурное подразделение подведомственной TƏBİB Бейлаганской районной центральной больницы. Центр состоит из шести залов. В медицинском учреждении будут нести службу 12 медработников, в том числе бригада скорой медицинской помощи.

Здание центра семейного здоровья введено в эксплуатацию после капитального ремонта, в нем планируется обслуживать 6000 местных жителей.