В ФРГ заразившихся оспой обезьян, отправят на 3-недельную изоляцию

Жители ФРГ, заразившиеся оспой обезьян, должны будут провести в изоляции по меньшей мере 3 недели.

Жители ФРГ, заразившиеся оспой обезьян, должны будут провести в изоляции по меньшей мере 3 недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Бремене министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

"На начальных стадиях эпидемий нужно реагировать жесткими и своевременными мерами. Вместе с федеральными землями и Институтом Роберта Коха были разработаны рекомендации, - сказал он в эфире телеканала n-tv. - Инфицированные должны минимум на 21 день уходить на изоляцию".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 7 мая зарегистрировала 131 случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев в 19 странах.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.